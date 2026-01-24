Trabajadores del Puerto visitan el remolcador Ría de Vigo
El Puerto de Marín es escala del remolcador de altura Ría de Vigo, emblemático buque de salvamento con una gran trayectoria en emergencias marítimas. Dada su singularidad, un grupo de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra realizó esta mañana una visita guiada a la embarcación. Durante el encuentro guiado por la tripulación del la plantilla profundizó en la historia y características del buque.
