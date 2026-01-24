Tesis con perspectiva de género

El Campus de Pontevedra está de enhorabuena. Dos de sus estudiantes han sido distinguidas por la organización de los Premios Egeria por sus trabajos de final de formación teniendo en cuenta la inclusión de la perspectiva de género. Clara Sánchez Vázquez, con su tesis doctoral defendida en la Facultad de Comunicación, realizó una investigación sobre la representación y el papel de las mujeres en dos de los principales periódicos de la autonomía entre 2010 y 2020, desde una perspectiva de género. El galardón, en este caso, está dotado con una cuantía de mil euros por investigación

Tras un análisis exhaustivo de más de 3.000 piezas informativas y 5.000 sujetos informativos, la autora examina en esta investigación el papel de las mujeres tanto como protagonistas de las noticias como en su rol de autoras. Los resultados evidencian una clara infrarrepresentación femenina como sujetos informativos, así como una marcada segregación vertical y horizontal en el ejercicio profesional de las mujeres en los medios. «La estructura mediática gallega mantiene un acusado androcentrismo, reproduciendo estereotipos y desigualdades», señala la investigadora, que subraya además que esta realidad contrasta con los logros sociales alcanzados por las mujeres y con los avances impulsados por los movimientos feministas.

Por su parte, en la categoría de Trabajos Fin de Máster, el galardón fue para ‘Elisa e Marcela’, un proyecto realizado por la diseñadora e ilustradora Sara Nieto Fernández, egresada del Máster en Dirección de Arte y Publicidad. Este premio fue dotado con seiscientos euros para la propia investigadora.

La autora propone un álbum ilustrado infantil comprometido con la diversidad, la igualdad y la educación en valores desde edades tempranas. El proyecto busca servir como recurso didáctico para visibilizar la diversidad afectivo-sexual y recuperar referentes silenciados, a partir de la historia real de Elisa y Marcela, protagonistas del primer matrimonio entre dos mujeres en Galicia, del año 1901. El formato pretende acercar este relato a la infancia de forma accesible y emocional, promoviendo respeto e inclusión. «Este premio es para mí un orgullo. Dar visibilidad a temas muchas veces silenciados siempre es necesario», señala Nieto, que confía en aportar su «grano de arena» para fomentar respeto, diversidad e igualdad desde la infancia.

En los Trabajos Fin de Grado, la mayor puntuación fue para Ángel Manuel Vieites Rúa, del Grado en Geografía e Historia, por un proyecto que analiza el arte rupestre de la Prehistoria reciente de la Península Ibérica desde una perspectiva crítica de género. A partir de una revisión historiográfica y teórica de las Arqueologías de Género, el autor cuestiona los sesgos androcéntricos y sexistas de las interpretaciones tradicionales y de la práctica arqueológica.