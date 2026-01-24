Una senda peatonal no solo para la Romería de Amil

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, presentó este sábado en Moraña la nueva senda peatonal y ciclista en la PO-221, que contará con una inversión de la Xunta de cerca de 380.000 euros. Este itinerario de algo más de medio kilómetro discurrirá entre los núcleos de Alende y A Espedregueira.

Allegue enmarcó este proyecto en el «compromiso del Gobierno gallego con la seguridad vial y con la humanización y transformación de las carreteras autonómicas para facilitar los desplazamientos de las personas a través de itinerarios peatonales y ciclistas, además de fomentar un estilo de vida más saludable».

La senda proyectada se prolongará algo más de medio kilómetro por la margen derecha de la carretera entre los citados núcleos y será un itinerario mixto, que permitirá la circulación confortable de peatones y ciclistas. Contará con una anchura de la zona mixta de dos metros y entre el nuevo itinerario y la carretera se prevé aprovechar el espacio para disponer la red de sumideros a lo largo de la PO-221.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de información pública, hasta el 4 de marzo, para la presentación de posibles sugerencias. La conselleira explicó que este proyecto recoge una demanda del Concello para facilitar el tránsito peatonal en esta carretera PO-221, por la que en este punto pasan una media de 2.900 vehículos al día, y que además es zona de paso en verano para las personas que acuden a la multitudinaria Romería dos Milagros de Amil, una de las celebraciones más multitudinarias y referente de Moraña.

Avanzó que, tras la aprobación del proyecto de trazado el pasado día 12 en el Consello da Xunta y la actual fase de información pública, la previsión es que se puedan licitar las obras de la senda en el segundo trimestre de este año. Los trabajos tendrán un plazo de nueve meses, de modo que se espera que esté finalizada en 2027.

Noticias relacionadas

Allegue destaco también la colaboración con el Concello de Moraña en el ámbito de las infraestructuras y de la vivienda. En este sentido, la Xunta finalizó recientemente las obras de refuerzo del firme en la PO-226 a su paso por el municipio, con una inversión de casi 900.000 euros.