Reunión sobre el futuro pabellón del barrio de Monte Porreiro

El centro social de Monte Porreiro acogió una reunión de trabajo organizada por el Concello de Pontevedra sobre el proyecto del nuevo pabellón de Monte Porreiro, en la que participaron representantes de las comunidades de vecinos y la Asociación de Veciños O Mirador, así como de los centros educativos de la zona. También estuvieron presentes la parte técnica y ejecutora del proyecto: la empresa constructora Ramírez y la arquitecta responsable, Gracia Amandi.