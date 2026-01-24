Quitarse el sombrero, ponerse la boina
La Peña de la Boina vivió este sábado su día grande, ese que está marcado en rojo en el calendario por todos los integrantes. Nueve socios fueron presentados y nombrados en sociedad antes de compartir un almuerzo. La Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués fueron homenajeados.
Miguel Salgado Reboreda
Pontevedra vivió una de sus citas más tradicionales con el Homenaje de Honra e Louvanza 2026 de la Peña da Boina, que este año distinguió a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago. El reconocimiento pone el foco en una entidad que ha contribuido a sostener y reforzar la tradición del Camino Portugués, que desde finales del siglo pasado ha consolidado a la ciudad como punto clave en las peregrinaciones a Compostela.
La jornada se abrió a las 13.00 horas en el Santuario de la Virgen Peregrina con una misa aplicada por los socios fallecidos de la Peña y por las intenciones de los presentes. A continuación, el homenaje se trasladó al Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra, donde se celebró el acto institucional de esta asociación cultural y familiar fundada en 1958.
Durante el acto, la Peña formalizó también el nombramiento de nuevos socios y socias: María Dolores Gómez Acosta, María del Carmen González Sanmartín, Ana Belén González Álvarez, José Luis Valdés Abeledo, Alberto Magdalena Mouriño, Juan José Salgueiro González, Javier Rabanal Neira, Borja Abelleira García y Manuel Piñeiro Durán.
Ya por la tarde los socios José Vidal y Antonio De Ron realizaron una semblanza de la entidad homenajeada antes de la entrega de la placa, el diploma, la insignia y la boina de la Peña da Boina a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago. Con esta edición, la Peña renovó una tradición asentada en el calendario social pontevedrés y volvió a poner en valor el papel del asociacionismo en la vida cultural de la ciudad.
