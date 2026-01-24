Quitarse el sombrero, ponerse la boina

Pontevedra vivió una de sus citas más tradicionales con el Homenaje de Honra e Louvanza 2026 de la Peña da Boina, que este año distinguió a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago. El reconocimiento pone el foco en una entidad que ha contribuido a sostener y reforzar la tradición del Camino Portugués, que desde finales del siglo pasado ha consolidado a la ciudad como punto clave en las peregrinaciones a Compostela.

Foto de familia a la entrada del acto. | Gustavo Santos

La jornada se abrió a las 13.00 horas en el Santuario de la Virgen Peregrina con una misa aplicada por los socios fallecidos de la Peña y por las intenciones de los presentes. A continuación, el homenaje se trasladó al Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra, donde se celebró el acto institucional de esta asociación cultural y familiar fundada en 1958.

Durante el acto, la Peña formalizó también el nombramiento de nuevos socios y socias: María Dolores Gómez Acosta, María del Carmen González Sanmartín, Ana Belén González Álvarez, José Luis Valdés Abeledo, Alberto Magdalena Mouriño, Juan José Salgueiro González, Javier Rabanal Neira, Borja Abelleira García y Manuel Piñeiro Durán.

Noticias relacionadas

Ya por la tarde los socios José Vidal y Antonio De Ron realizaron una semblanza de la entidad homenajeada antes de la entrega de la placa, el diploma, la insignia y la boina de la Peña da Boina a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago. Con esta edición, la Peña renovó una tradición asentada en el calendario social pontevedrés y volvió a poner en valor el papel del asociacionismo en la vida cultural de la ciudad.