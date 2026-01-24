Un programa para paliar el dolor crónico, que afecta al 80% de los mayores de 65

La Liga Reumatolóxica Galega vuelve a Pontevedra con su programa «Plántalle cara á dor», dirigido a personas mayores de 675 años con dolor crónico y enfermedad osteoarticular. Se trata de una iniciativa que ofrece una rehabilitación integral desde los servicios de logopedia, terapia ocupacional y psicología y que en su edición del año pasado benefició a 15 familias pontevedresas.

La presentación de la renovación de este programa para 2026 tuvo lugar ayer en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Fue José León, presidente de la Liga Reumatolóxica Galega, con sede en A Coruña, quien explicó sus líneas generales, todas ellas destinadas a reducir el impacto del dolor en la vida diaria.

El dolor crónico, tal y como explicó, «es casi una patología en sí misma y no entiende de edades: afecta a mayores, pero también a jóvenes, adolescentes e incluso niños». Eso sí, en el caso de las personas de más de 65 años, el 80% termina viéndose afectada.

Con esa idea como punto de partida, se presentó en Pontevedra un programa para aquellos que conviven con dolor persistente, un problema que, según la entidad, condiciona la vida emocional, social y laboral, y puede derivar en aislamiento, ansiedad o depresión.

La iniciativa, financiada a través del Plan Social de Ence, busca abordar el dolor más allá de lo estrictamente médico o farmacológico, poniendo el foco en el día a día. «El dolor va a estar ahí, pero si lo atajamos y si alguien tiene un ocho y conseguimos bajarlo a un seis, es un gran logro», consideró José León.

El riesgo de la depresión

El programa se apoya en un equipo multidisciplinar del que forman parte Lucía Fernández (terapeuta ocupacional), Jessy Viqueira (psicólogo) y Tania Varela (logopeda), además del propio presidente del colectivo. La filosofía es clara: el dolor crónico no se puede tratar de forma aislada porque atraviesa múltiples dimensiones de la vida.

En palabras de Viqueira, el dolor «es un fenómeno multicomponente» y no puede entenderse como una simple señal que viaja al cerebro. «Es una percepción transformada en nuestro cerebro», señaló, describiendo sus componentes sensorial, cognitivo, afectivo y social. Desde la psicología, el objetivo pasa por romper bucles de ansiedad o depresión, reforzar el autoconcepto y entrenar estrategias de afrontamiento. Entre las herramientas que se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida con dolor crónico destacó las técnicas de respiración, relajación y mindfulness, además de trabajo cognitivo para reinterpretar el dolor y reducir su impacto emocional.

Establecer rutinas

Desde el ámbito de la terapia ocupacional, Lucía Fernández centró su intervención en la etapa que acompaña a la jubilación, que en muchas personas llega con incertidumbre y un «vacío» de rutinas. A ello se suman los «achaques» y la posible limitación funcional, con especial mención a la artrosis como proceso degenerativo frecuente a partir de los 65 años.

Su área trabaja, explicó, en ergonomía e higiene postural, prevención para evitar que el deterioro avance más rápido, y en la reorganización de las actividades de la vida diaria.

También insistió en la importancia de equilibrar el tiempo: cuidar de nietos o familiares puede ocupar toda la jornada y dejar a la persona sin espacio propio. Y subrayó que, además de caminar, es clave mantener fuerza muscular para proteger el cuerpo y sostener la autonomía.

La importancia del habla

Cuando el dolor también afecta a la comunicación y la mente entra en juego la logopedia.

Tania Varela lo resumió con una imagen: el dolor constante funciona como una alarma que consume recursos del cerebro. Ese desgaste —y, en algunos casos, la medicación— puede traducirse en niebla mental, dificultades para seguir conversaciones, encontrar palabras (anomia), ralentización del habla, problemas de comprensión y fallos de memoria o concentración.

Para abordarlo, la logopeda propone un trabajo de estimulación cognitiva y del lenguaje con ejercicios sencillos que pueden realizarse también en casa: juegos de mesa, cálculo, dinámicas tipo pasapalabra y tareas de planificación del discurso. «Si no entendemos, nos aislamos socialmente y eso nos lleva a la depresión; todo está relacionado», señaló, defendiendo el enfoque integral.

Sin coste para los usuarios

Al igual que en ediciones anteriores, el equipo de la Liga Reumatolóxica Galega se desplazará a Pontevedra para atender a personas con dificultades de movilidad, y también a cuidadores, que en ocasiones son mayores y pueden sufrir ansiedad, depresión o sobrecarga. El presupuesto, explicó José León, se destina en gran medida a materiales y transporte para hacer posible la intervención sobre el terreno.

Para los usuarios no tendrá coste la participación en el programa «Plántalle cara á dor», según confirmó el presidente de l colectivo.

Para llegar a la población destinataria, se prevé contactar con asociaciones de mayores, Concello de Pontevedra y distribuir información en centros cívicos y de Atención Primaria. Asimismo, el propio Colegio de Farmacéuticos, donde tuvo lugar la rueda de prensa, se ofreció a colaborar para visibilizar la iniciativa.

Como vía de contacto, la entidad facilitó el teléfono 981 236 586 y el correo electrónico info@ligagalega.org

La edición previa del programa en Pontevedra atendió a 15 familias, no solo a usuarios individuales, al entender que el dolor afecta al conjunto del entorno: pareja, nietos, vida laboral y dinámica de cuidados.