Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Premio de 30.000 euros de la Lotería Nacional en Vilalonga, Sanxenxo

El Bar Stop de Vilalonga, en Sanxenxo, vendió un boleto agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional del sorteo del pasado jueves, lo que supone un total de 30.000 euros. El décimo agraciado corresponde número 90620.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents