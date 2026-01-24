El portavoz del PP en Ponte Caldelas no se presentará a las elecciones locales de 2027

El PP deberá buscar un nuevo candidato para tratar de arrebatar la alcaldía de Ponte Caldelas, al socialista Andrés Díaz, que gobierna con mayoría absoluta. El portavoz popular, Antón Xil, ha comunicado a la dirección provincial del PPdeG su deseo de no encabezar nuevamente la lista de esta formación política en los comicios municipales de 2027.

Desde el PP de Ponte Caldelas se subraya que el «grupo municipal continuará ejerciendo su labor política hasta el final del mandato, cumpliendo así con el compromiso adquirido con los vecinos en las últimas elecciones municipales, manteniendo una oposición responsable, constructiva y centrada en la defensa de los intereses generales del municipio».

Xil explicó que esta decisión responde a «una reflexión personal y política» tras dos mandatos desempeñando la portavocía del PP en Ponte Caldelas (ambos en la oposición) y que en el año 2027 cumplirá 60 años. En este contexto, considera que «lo más adecuado es facilitar una transición ordenada que dé paso a un nuevo candidato o candidata más joven, con nuevas ideas, energía y propuestas que permitan mejorar la calidad de vida del vecindario y afrontar con ambición los retos de futuro del ayuntamiento».

Noticias relacionadas

El PP local expresar su «agradecimiento al trabajo realizado por Antón Xil a lo largo de estos años, así como al conjunto del grupo municipal de Ponte Caldelas».