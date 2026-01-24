Las playas de Silgar y Nosa Señora lucirán nuevos sellos de calidad turística

Sanxenxo recibió dos nuevos distintivos de calidad durante la Gala de la Noche Q celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. En el acto conducido por el director general del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), Fernando Fraile, el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, recogió los dos nuevos distintivos obtenidos en 2025: La ‘S’ de Sostenibilidad para la playa de Silgar y la ‘Q’ de Calidad para la playa de Nosa Señora de A Lanzada.

Sanxenxo cuenta con 60 distintivos ‘Q’ de Calidad Turística, de los cuales 19 corresponden al sector público y 41 al sector privado. Dentro del ámbito público, se distinguen 17 playas, una oficina de turismo y Nauta Sanxenxo. En cuanto al sector privado, las certificaciones se distribuyen entre una bodega, 27 alojamientos, dos clubes náuticos, tres agencias de viajes y ocho restaurantes. En total, la provincia de Pontevedra suma 163 distintivos ‘Q’ de Calidad Turística.

Además, Sanxenxo contabiliza ya once distintivos ‘S’ de Sostenibilidad Turística, de los cuales dos pertenecen al sector público (la playa de Silgar y Nauta Sanxenxo) y nueve al sector privado, repartidos entre tres alojamientos, dos clubes náuticos, dos restaurantes y dos agencias de viajes. En el conjunto de la provincia de Pontevedra existen 52 establecimientos distinguidos con la ‘S’ de Sostenibilidad.