Perpetran un robo en un supermercado de A Cañota, en Marín

Un supermercado de A Cañota, en Marín, ha sido objeto de un robo en el que se apoderaron de la recaudación guardada en las cajas registradoras. El robo ha causado alarma entre vecinos y comerciantes de la zona ya que todo apunta a que los asaltantes conocían el local ya que utilizaron una entrada posterior. Se trata de un robo con fuerza que ya es objeto de investigación por la Policía Nacional.

