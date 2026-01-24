La organización, pendiente del viento y la lluvia de hoy
En plena borrasca, se espera que el tiempo respete la gala | Ayer finalizó el ciclo de actividades previas
REDACCIÓN
Pontevedra
En plena borrasca Ingrid, la organización está hoy pendiente de la situación meteorológica. Se aguarda que el viento y la lluvia respeten la gala de esta noche, como ocurrió en 2025, cuando los desperfectos llegaron al día siguiente. Mientras tanto, el Teatro Principal de Pontevedra acogió ayer la jornada final de la programación previa a los Feroz, con la proyección de dos capítulos de la serie «Anatomía de un instante», seguida de un coloquio con el actor Álvaro Morte y los guionistas Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez.
