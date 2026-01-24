O Entroido das Madamas e Galáns de Cobres volve ás rúas con catro xornadas de tradición
O día grande será o martes 17 de febreiro coa celebración do Galo no Río, o Galo na Vara, a Corrida, o Predicador e a Queima do Galo en Riomaior
REDACCIÓN
A Asociación Cultural Cobres ultimou o programa oficial do Entroido de Cobres 2026. A celebración das Madamas e Galáns desenvolverase entre o 14 e o 17 de febreiro, combinando percorridos tradicionais, música, gastronomía e os rituais máis característicos desta festa centenaria.
A programación abrirase o sábado 14, cando o entroido percorrerá os barrios desde as 10.00 ata as 19.00 horas. Pola noite, ás 22:00 horas, terá lugar a Gran Festa de Apertura. Haberá novos percorrido polas parroquias o domingo e o luns.
O martes 17, día grande da festa, comezará cun percorrido reducido ata as 13.00 horas, seguido dunha sesión vermú amenizada polo Dúo Los Dinámicos, acompañada de comida popular con polbo, churrasco e outras propostas tradicionais. Pola tarde, a partir das 16:30 horas, desenvolveranse os rituais máis emblemáticos do Entroido de Cobres, coa participación de Isi da TVG e Marci Varela e coa celebración do Galo no Río, Galo na Vara, Corrida, Predicador e Queima do Galo. A Fanfarria Furruxa acompañará a festa trala Queima, e o DJ Gabryd será o encargado de poñer o broche final a unha edición que promete ser inesquecible.
A organización anima a veciñanza e visitantes a seguir o percorrido e todas as novidades a través das redes sociais oficiais e da web entroidodecobres.com.
