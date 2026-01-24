Medio Rural se acerca a la labor de Forestales
La directora general de Planificación e Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, conoció de primera mano la labor docente e investigadora que se desarrolla en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, en su primera visita al centro tras su nombramiento como responsable de este departamento de la Consellería de Medio Rural en diciembre. En el recorrido estuvo acompañada por el equipo directivo, recorrió los laboratorios e instalaciones de la escuela en la que ella misma estudió en su día.
