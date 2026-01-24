Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Medio Rural se acerca a la labor de Forestales

Medio Rural se acerca a la labor de Forestales | FDV

Medio Rural se acerca a la labor de Forestales | FDV

La directora general de Planificación e Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, conoció de primera mano la labor docente e investigadora que se desarrolla en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, en su primera visita al centro tras su nombramiento como responsable de este departamento de la Consellería de Medio Rural en diciembre. En el recorrido estuvo acompañada por el equipo directivo, recorrió los laboratorios e instalaciones de la escuela en la que ella misma estudió en su día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents