Marín inicia sus nuevas Lanzaderas de Empleo
El programa de orientación laboral ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ ha iniciado su itinerario formativo esta semana en Marín, en la nueva «Lanzadera de Empleo Nómada», que se desarrollará entre los meses de enero y junio.
Ha comenzado con la participación de personas en desempleo, mayores de 24 años, y con diferentes niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachillerato y estudios universitarios). Se reúnen en grupos heterogéneos y cuentan con la guía y orientación de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo con las últimas tendencias del mercado laboral.
‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza; y también la cofinanciación de la Xunta de Galicia y la colaboración del Concello de Marín.
