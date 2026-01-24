Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Mañá domingo, Marín será a capital da marcha en Galicia

REDACCIÓN

Marín

A marcha en ruta terá o seu gran día mañá domingo en Marín, coa celebración do XXXVII Campionato Xunta de Galicia, que se desputará ao longo de toda mañá cun circuíto circular de dúas voltas pola Avenida de Ourense. Se as condicións meteorolóxicas o permiten, está previsto que participen 150 deportistas nunha proba que se poderá desfrutar desde as 10.45 e ata as 12.45 horas. As categorías sairán na seguinte orden: Sub-12 masculino, Sub-12 feminino, Sub-10, Sub-14, Sub-16 e Absoluta.

Entre os deportistas estarán nomes tan relevantes como Icía Ares (Ourense Atletismo), Campioa de España sub 18 en pista aire libre e recente Campioa de España sub 18.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents