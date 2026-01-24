López sobre el tirón de las Rías Baixas en Fitur: «El deporte es un trampolín ideal»

Con muy buen sabor de boca ha regresado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en donde las Rías Baixas volvieron a presentar su campaña anual, que este año lleva por título «A túa meta, o teu destino», centrada en los beneficios del deporte y los atractivos que la provincia puede ofrecer en este sentido tanto a profesionales como a los visitantes en general.

«La acogida no pudo ser mejor», celebró López, ya en Pontevedra, recién regresado de Madrid.

Destacó que la presentación había tenido lugar en el estand de Galicia, «una decisión que tomamos en cuanto tomamos posesión», e indicó que el espacio se había llenado de público general y profesionales «muy interesados en nuestra propuesta, lo que demuestra que el interés por las Rías Baixas fuera de nuestro territorio es enorme, que la propuesta de turismo deportivo capta el interés del sector y que la presentación de nuestra campaña es uno de los eventos más esperados».

«Aprovechamos para dar a conocer la situación privilegiada de las Rías Baixas como escenario del eclipse solar, divulgar las propuestas especiales de zonas como O Deza, el Condado o el Baixo Miño y establecimos contactos con los colectivos profesionales del sector tanto de Galicia como de fuera para fortalecer el posicionamiento de las Rías Baixas», enumeró el presidente.

Asimismo, hizo una mención especial al encuentro con el público chino que tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles en un acto organizado por la Mancomunidade do Salnés, en el que participó el embajador de China en Madrid y que sirvió para estrechar las relaciones turísticas y comerciales entre las Rías Baixas y el país asiático.

«Vamos por el buen camino, que las Rías Baixas tiene margen para seguir creciendo con criterios de sostenibilidad, descentralización y desestacionalización. El deporte es un trampolín ideal para avanzar por el camino de la calidad, la internacionalización y la sostenibilidad», resumió.

Precisamente, el presidente de la Diputación anunció ayer 220.000 euros para financiar bienes y servicios en eventos deportivos en la provincia este 2026, una ayuda que se podría duplicar en caso de ser necesario, hasta llegar a los 440.000 euros. Se distribuirán un máximo de 1.000 euros por evento.