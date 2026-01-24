A Lama acentúa la conservación de dos carballeiras emblemáticas

El alcalde de A Lama, David Carrera, ha encargado a técnicos de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, dependiente de la Diputación, un informe sobre el estado de conservación de la Carballeira das Ermidas (Antas) y la de Os Prados (Xesta) con el fin de disponer de un documento que permita llevar a cabo una serie de actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora ambiental con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias del espacio y preservar este enclave natural de alto valor patrimonial, ambiental y social.

El informe técnico fue elaborado por la Estación Fitopatolóxica Areeiro, a petición del Concello, para analizar el estado fitosanitario de la arboleda de las dos carballeiras tras una visita de evaluación realizada en el mes de julio. El documento concluye que, a pesar de que la práctica totalidad de los robles presentan un bueno estado general, existen una serie de factores que hacen necesaria una actuación preventiva y correctora. Carrera señala que «el encargo de este estudio responde a un compromiso claro de cuidado y protección de dos de los espacios naturales más emblemáticos del municipio, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios»

Entre las medidas recomendadas por el estudio para la Carballeira das Ermidas se proponen la eliminación de especies exóticas con riesgo de naturalización, como acacias, falsas acacias y eucaliptos, así como la retirada de pinos del país de pequeño porte para evitar riesgos futuros derivados de la caída de ramas. Del mismo modo, se propone el apeo de cuatro robles muertos localizados en el interior de la carballeira, retirando también los tocones, con el fin de evitar la aparición de plagas o enfermedades que puedan afectar al resto de la arbolada.

Otra de las recomendaciones para As Ermidas pasan por el cambio en el manejo del suelo, dejando de retirar los restos orgánicos generados por los propios árboles para favorecer la mejora de la estructura del terreno, su aireación y la correcta nutrición de la arbolada, especialmente en un espacio sometido a una elevada presión de uso.

En este sentido, el regidor municipal destacó que «es fundamental conocer, con criterios técnicos el estado de estas dos carballeiras con el fin de que, sí se considera oportuno, se pueda actuar en materia de prevención, anticipándonos la posibles problemas futuros y asegurando la conservación de estos espacios a medio y largo plazo».

Asimismo, dijo que «queremos compatibilizar el uso social y festivo de estas carballeiras, especialmente en fechas de gran afluencia como la Romaría das Ermidas o las fiestas de Guadalupe, con la protección de un patrimonio natural que es de todos».