La intervención con las farmacias sobre violencia machista llega a Caldas
A. L.
El colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Unidade de Violencia contra a Muller de la Subdelegación del Gobierno continúan llevando su programa de intervención en materia de violencia machista a las diferentes comarcas de la provincia. Caldas de Reis ha sido la parada más reciente de esta iniciativa, que continúa su ruta.
«Con estos encuentros pretendemos mejorar la coordinación entre todos los agentes intervinientes en materia de violencia, poniéndonos cara y permitiendo que cada profesional conozca los recursos, protocolos y el trabajo que realizan los demás, dando a conocer además la integración de la farmacia en la red de puntos violeta para prevención y protección de las víctimas», destaca Beatriz García, presidenta el ente colegial en la provincia.
