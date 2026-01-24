«Con actos como los Premios Feroz ya no tenemos temporada baja», dicen los hoteleros

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, compareció ayer junto a Patricia Sierra, portavoz y miembro de la directiva de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra, para valorar la incidencia de la celebración de los Premios Feroz en el sector turístico de la ciudad. Ambos calificaron la cita como un éxito rotundo, confirmando una ocupación del 95% en los doce establecimientos asociados. «Con actos como esta ya no tenemos temporada baja», dijo Sierra en referencia a los Feroz, los torneos deportivos y otras citas fuera del verano.

Añadió que el impacto de los Premios Feroz no se limitó únicamente a las dos jornadas principales de la gala. La actividad en los hoteles comenzó ya en el mes de octubre, con reuniones preparatorias, visitas de directores y participantes, generando un flujo constante de alojamiento previo a a ceremonia de hoy.

Además, destacó el perfil de los huéspedes (actores, directores y profesionales del sector audiovisual) como «el mejor perfil», dado que vienen con una organización previa muy detallada por parte de la productora, lo que minimiza las incidencias en servicios como comidas o lavandería.

El alcalde explicó que la negociación para traer los Feroz a Pontevedra buscaba ir más allá del «glamour» de una gala. El objetivo principal era que la ciudad participara y que estas citas culturales, junto con congresos y torneos deportivos internacionales, tuvieran una repercusión positiva tangible en el empleo y en la economía local. «Lo que queremos es que pasen cosas en Pontevedra y que tengan una repercusión positiva en la economía», afirmó el regidor, destacando la importancia de los hoteles para lograr desestacionalizar el turismo. Por su parte, Sierra confirmó que esta estrategia está dando frutos: «Por fin podemos decir que no tenemos una temporada baja». insistió, además de señalar que citas como los próximos campeonatos de natación atraen a familias».

A esta tendencia, se suman lo peregrinos y los congresos médicos o de otra índole hacia finales de año, como el de reumatología celebrado recientemente. Sierra indicó que su hotel tiene prácticamente todo ocupado para este año. El sector trabaja ya con previsiones a largo plazo, gestionando reservas para los años 2027 y 2028, especialmente vinculadas a grupos organizados de peregrinos con alto nivel adquisitivo y, potencialmente, al regreso de eventos recurrentes.