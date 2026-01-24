El gobierno local estudia un recurso a la sentencia que anula la licencia de una gasolinera low cost

El gobierno local analiza «con detalle» la sentencia de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra que anuló la licencia para una gasolinera low cost en funcionamiento en la avenida de Lugo. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña ante la resolución que ha dado la razón a la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Pontevedra contra aquella autorización. Oubiña subrayó que la sentencia «no es firme» y recordó que la licencia «contó con los informes técnicos favorables y los sectoriales de la Xunta así como con el dictamen unánime de la Comisión de Urbanismo». Vinculó el caso a la «lucha entre gasolineras tradicionales y low cost».

En este caso, un juzgado anuló la licencia concedida a la empresa Petroprix Energía para la instalación de su primera gasolinera en la ciudad, en la avenida de Lugo. El fallo señala que esta gasolinera es una actividad industrial, incompatible con el régimen urbanístico que existe en esa zona, puesto que en ella el uso característico es el residencial, y con este solo resultan compatibles usos de pequeña industria como talleres y almacenes. En este caso, además, tal y como señala expresamente la sentencia, la gasolinera linda directamente con la fachada medianera de un edificio de viviendas y, en su parte posterior, dista pocos metros de varias viviendas unifamiliares».

Por su parte el PP local ha responsabilizado al gobierno local del «riesgo evidente» de que la gasolinera low cost Petroprix tenga que cerrar sus instalaciones tras este fallo judicial El concejal Iago Acuña, uno de los miembros del PP que asistió a la comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el 2 de julio de 2024 en la que se aprobó ratificar la consideración de la gasolinera como ‘industria compatible coa zonificación residencial segunda categoría’, ha mostrado el malestar de su grupo tras la sentencia, que contradice el criterio de los informes municipales.

«Estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de seguridad jurídica con la que se encuentran muchas empresas que quieren implantarse en la ciudad, pero que acaban descartándolo por el riesgo que supone contar con un PXOM desfasado, de 1989, y que no refleja la realidad urbanística de la Pontevedra de 2025», dice Acuña. El edil popular pide a Oubiña que ofrezca explicaciones públicas y asuma responsabilidades, comenzando por informar de los pasos que va a dar el gobierno local ante el «enésimo varapalo judicial» al Concello, como consecuencia de «un planteamiento urbanístico obsoleto».