Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

Desayuno del Foro Empresa sobre los retos del audiovisual

El Foro Empresa ya tiene abierto el plazo de inscripción gratuita para asistir el viernes 6 de febrero al XXII Desayuno Técnico, en el que se tratarán en una mesa redonda los «Retos y oportunidades de la industria audiovisual». Intervienen como invitadas la concelleira Anabel Gulías; la gerente de la Asociación Galega de Produtoras Independientes, Uxía Caride, y Elena García, de Matriuska Films y Novos Cinemas. Será en el Hotel Galicia Palace de 9 a 10.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents