Desayuno del Foro Empresa sobre los retos del audiovisual

El Foro Empresa ya tiene abierto el plazo de inscripción gratuita para asistir el viernes 6 de febrero al XXII Desayuno Técnico, en el que se tratarán en una mesa redonda los «Retos y oportunidades de la industria audiovisual». Intervienen como invitadas la concelleira Anabel Gulías; la gerente de la Asociación Galega de Produtoras Independientes, Uxía Caride, y Elena García, de Matriuska Films y Novos Cinemas. Será en el Hotel Galicia Palace de 9 a 10.30 horas.