Cuatro conciertos con el ciclo del conservatorio

El Teatro Principal acogerá una nueva edición del ciclo CMUS del Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra, con el que se acercará el trabajo del alumnado al público de la ciudad.

El concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, presentó la programación acompañado por el vicedirector del conservatorio pontevedrés, José Pérez; el jefe del departamento de música de cámara, David López, y los alumnos Francisco Martínez y Lucía Castiñeiras. Entre todos desgranaron el programa del CMUS.

El primero de los cuatro conciertos tendrá lugar el próximo miércoles 28 de enero a las 20.00 horas. Aprovechando que esa semana se celebrarán las audiciones de música de cámara de conjunto en el conservatorio, una representación estará en este primer concierto. Participarán sobre 25 alumnos en las diferentes formaciones.

El 25 de febrero será el siguiente de los conciertos, con solistas. El 18 de marzo tendrá lugar el de agrupaciones y el 16 de abril, el de sorpresas musicales aún por desvelar.

Todas las actuaciones serán en miércoles, a las 20 horas, en el Teatro Principal y con entrada libre hasta completar aforo.