El cine español se luce en la ciudad

Pontevedra acoge hoy, por segundo año consecutivo, la gala de entrega de los Premios Feroz, presentada por Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán, Morris, un plantel tan «variado y diverso» como las películas nominadas este año por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). A la ceremonia asisten más de mil personas entre nominados, invitados y autoridades, en una gala que además es retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play.

Por la alfombra roja del Pazo da Cultura de Pontevedra desfilarán directores como Javier Ambrossi y Javier Calvo, Oliver Laxe, cuya película ‘Sirat’ ha obtenido dos nominaciones a los premios Óscar, Alauda Ruiz de Azúa, Nacho Vigalondo, Albert Serra, Carla Simón o Alberto Rodríguez. En cuanto a actores y actrices, han confirmado su asistencia Candela Peña, Javier Cámara, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina, José Ramón Soroiz, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Álvaro Morte, María de Medeiros, Anna Castillo, Eduardo Casanova, María León, Asier Etxeandia o Leticia Dolera.

También acuden a la gala la actriz Marta Fernández-Muro, que recogerá el Premio Feroz de Honor; y como representantes políticos estarán la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, además del alcalde, Miguel Fernández Lores, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el presidente de la Diputación, Luis López, o el delegado del Gobierno Pedro Blanco.

Un escenario inmersivo, de 250 metros cuadrados, es el escenario principal de una ceremonia que conducirá un grupo de presentadores «diverso», que quiere ser un reflejo de la «convivencia», formado por Samatha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán, Morris.

El guión de los premios lo firman de nuevo Javier Durán y Diego Soto y según afirmó la presidenta de la AICE, María Guerra, están «con los colmillos más afilados» que nunca, en una ceremonia que se caracteriza por el humor irreverente y las reivindicaciones.

«Tenemos un trajín de no te menees, pero con unas ganas y un entusiasmo que no te puedes hacer una idea», cuenta Samantha Hudson. La artista promete «mucho gamberrismo», aunque asegura que por su parte no se saldrá mucho del guión: «Contra todo pronóstico y aunque mucha gente espere eso de mí, por mi personalidad alocada y pizpireta, también soy extremadamente aplicada y profesional. Quizá haga algún pequeño cambio para adecuarlo a mi tono, pero hay que respetar el trabajo de los guionistas», adelanta. «Nos entregaremos bastante al disfrute, a la chanza. Somos amigas del chiste, pero también habrá momentos reivindicativos. En los tiempos que corren no sería para menos», resume.

En cuanto a la química del grupo, afirma que forman «un buen tándem», porque a pesar de ser «de mundos diversos, generaciones diversas y situaciones diversas», tienen un «espíritu común».

Lo mismo opina su compañera, la veterana actriz Petra Martínez, que dice sentirse «muy cómoda entre la gente joven». «Estoy como loca por vivir la experiencia. Los Feroz tienen este golpe de gamberrismo inteligente y las personas que vamos a presentarlo lo hemos comprendido muy bien», añade.

La actriz Elisabet Casanovas dice tomárselo «como si fuera una función de teatro». «La historia es entregar unos premios. Nosotros somos el hilo conductor, pero realmente los protagonistas de la noche son las producciones, las películas, las series nominadas».

Antonio Durán, Morris, subraya que son «cada uno de su padre y de su madre», pero que este equipo «variopinto» representa también lo que es el cine español, que tiene «un poco de todo».

‘Los domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Sirat’ lideran las nominaciones

‘Los domingos’ (9), ‘Maspalomas’ (7) y ‘Sirat’ (7) y las series ‘Poquita fe’ (6), ‘Superstar’ (6) y ‘Anatomía de un instante’ (5) son las producciones que acumulan el mayor número de nominaciones para los Feroz 2026. El Feroz a la mejor película de drama se lo disputarán ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, ‘Maspalomas’ de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, ‘Sirat’ de Oliver Laxe, ‘Romería’ de Carla Simón y ‘Sorda’ de Eva Libertad. En comedia, por su parte, el quinteto de nominados al Feroz es ‘La cena’ de Manuel Gómez Pereira, ‘Decorado’ de Alberto Vázquez Rico, ‘Mi amiga Eva’ de Cesc Gay, ‘Rondallas’ de Daniel Sánchez Arévalo y ‘Wolfgang’ de Javier Ruiz Caldera. ‘Anatomía de un instante’, ‘La canción’, ‘Pubertat’, ‘La ruta vol.2: Ibiza’ y ‘Yakarta’ son los cinco finalistas en la categoría de mejor serie dramática. Entre las series de comedia, el Feroz será para ‘Animal’, ‘Furia’, ‘Poquita fe’, ‘La suerte: una serie de casualidades’, ‘Superstar’ o ‘La vida breve’. Habrá premios en un total de 21 categorías: once de cine, siete de series, los dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor que recibirá la actriz Marta Fernández-Muro.