El BNG acusa la falta de médicos en el área sanitaria de Pontevedra

El diputado del BNG por Pontevedra Luis Bará mantuvo un encuentro ayer con profesionales del sector sanitario y personas usuarias del sistema para analizar la situación en los centros de salud, PAC y hospitales. Se constató que sufren un deterioro continuado, que s agravó en las últimas semanas por la incidencia de la gripe y de otras enfermedades respiratorias. Bará destacó la falta de personal en centros de salud y en los PAC, que derivó en un desbordamiento de las urgencias hospitalarias.

