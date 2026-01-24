El aula Cemit de Poio alcanzó en 2025 las 400 personas usuarias

El aula Cemit de Poio desarrolló a lo largo del año 2025 un amplio conjunto de acciones formativas y de apoyo digital, con el objetivo de promover la alfabetización digital y garantizar un acceso igualitario a las nuevas tecnologías entre la población del municipio.

En cifras, a lo largo de 2025 se realizaron cerca de 200 actividades, que sumaron mas de mil horas de formación y apoyo digital gratuita, con 230 personas usuarias. A estos datos hay que añadir las personas asistentes en las actividades externas, cesiones de aula y aula abierto, lo que sitúa el número total de usuarios del aula Cemit de Combarro en 400.

Noticias relacionadas

Según la concejala de Novas Tecnoloxías, Tamara González, «el balance del año es muy positivo, ya que se facilitó el acercamiento y la participación en las nuevas tecnologías y alcanzó valoraciones favorables por parte de las personas usuarias, lo que consolida el aula Cemit de Poio como un recurso básico».