A Aixola abre su programación formativa en Marín como centro de oficios del sector marítimo

El Centro de Formación A Aixola de Marín, dependiente de la Consellería do Mar y gestionado por el Centro Tecnolóxico do Medio Marino (Cetmar), inició su programación formativa para este año, consolidando los más de 25 años de experiencia en la enseñanza especializada para el sector marítimo-pesquero de Galicia.

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, se interesó por el proyecto académico que combina capacitación técnica en áreas como redes de pesca, carpintería naval en madera, electricidad, hidráulica y mecánica naval, junto a competencias más transversales relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la igualdad o la sostenibilidad.

Incluye doce acciones formativas técnicas, con 3.293 horas lectivas y 168 plazas, doce por curso. Una programación que, como novedad, incluye la recuperación de la modalidad itinerario de procesos básicos de plásticos técnicos, inexistente desde 2017, y el refuerzo de la formación en composites mediante técnicas de infusión y vacío. Al mismo tiempo, se consolida el programa piloto de gestión y trazabilidad de residuos, y se refuerza el sistema de tutorías para apoyar al alumnado con 40 horas.

Villaverde destacó la apuesta de la Xunta para garantizar su desarrollo, que supone «una clara apuesta por la cualificación y profesionalización del sector, mejorando, en paralelo, su competitividad». El objetivo, añadió, «es garantizar perfiles técnicos cualificados, fomentar la innovación tecnológica, mejorar la seguridad laboral y promover también la sostenibilidad ambiental y la economía circular, al tiempo que se ahonda en la conservación del patrimonio marítimo y en la diversificación profesional». Para ello, la Xunta duplica en este ejercicio la inversión que venía destinando al funcionamiento formativo de este centro. En total, cerca de 418.000 euros, enmarcados en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

De este modo, A Aixola, creado en 1996 a iniciativa de la Administración autonómica y la Autoridad Portuaria, se presenta en este 2026 como una propuesta integral de formación técnica, empleabilidad y sostenibilidad al servicio del sector marítimo pesquero.