Abierto el plazo para pedir la bonificación del IBI a las familias numerosas de Marín
REDACCIÓN
Marín
El concejal de Facenda, Manuel Santos, recordó ayer que desde el inicio de año está abierto el plazo para solicitar en el departamento de Tesorería del Concello la bonificación del 40% del IBI para las familias numerosas.
Esta bonificación, que se aplica sobre la cuota íntegra, «forma parte de la política fiscal del gobierno local desde 2020 y que consideramos esencial para ayudar a las familias de Marín que más precisan de un apoyo por los elevados gastos que tienen, especialmente en un momento tan delicado a nivel económico como este», según el concejal. En 2025 se tramitaron 118 solicitudes, 36 más que en el año anterior.
Ahora, las familias interesadas podrán solicitar la bonificación hasta el 30 de abril.
