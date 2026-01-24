Casi 10 años de cárcel por maltratar a su pareja, a la que dejó desnuda en la calle y le rompió una pierna

Una vecina de Poio sufrió un absoluto calvario a manos de su pareja sentimental durante el tiempo de relación y también de su ruptura. Así se pone de manifiesto en una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que impone 9 años y siete meses de prisión, además de medidas de alejamiento y de otra índole, a un hombre por los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y leves, daños, contra la integridad moral y hurto, ya que se apoderó de su bolso y de las llaves del coche.

La Audiencia modifica en parte la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra, que había calificado como robo esa sustracción de diversos efectos, pero sí confirma el resto de los hechos probados. Se indica que el acusado «mantuvo una relación sentimental de pareja con la mujer durante aproximadamente un año, con convivencia de un mes, que finalizó a principios de septiembre de 2020». Añade que «durante la relación y tras finalizar la misma, ejerció sobre ella violencia física y emocional intencionada continuada, llevando a cabo contra ella acciones violentas, así como ejerciendo sobre la misma un control agobiante motivado por los celos, consistente en controlar su teléfono móvil y vigilar, sobre todo al finalizar su relación aproximadamente al finalizar el mes de julio o agosto de 2020, en reiteradas ocasiones su domicilio, todo lo cual causó a la mujer un grave perjuicio físico y psíquico».

De hecho, la víctima «acudió al programa del CIM de Poio con una psicóloga , recibiendo terapia psicológica desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021 y remitiéndose a un Centro Terapéutico en octubre de 2021 para completar su tratamiento habiendo mejorado la grave situación que presentaba al llegar».

La sentencia detalla al menos cinco episodios violentos. En marzo de 2020 el acusado acudió a un bar de Monte Porreiro en el que se encontraba la mujer con un amigo, iniciándose una discusión entre ambos en la que él le reprochaba que bebiera licor café, derramándole la copa». En julio de 2020, el acusado se encontraba la mujer en el exterior de un restaurante de Marcón en el que habían cenado juntos, «cuando se inició una discusión entre ambos, yéndose a continuación en el coche donde siguió dicha discusión, durante la cual el acusado la zarandeó agarrándole fuertemente un brazo y le tiró del cabello, abandonando el lugar con el teléfono de ella»

Se añade que «ya finalizada la relación sentimental entre ambos, en septiembre de 2020 el acusado acudió a la plaza da Granxa de Campelo, en la que ella había estacionado su vehículo, al que pinchó las cuatro ruedas. Instantes después se presentó la víctima en el lugar y el hombre se abalanzó sobre ella y la comenzó a zarandear, agarrándola por el pelo y propinándole empujones, al tiempo que le recriminaba que viniese de mantener relaciones sexuales con otros hombres, y a continuación, con intención de amedrentarla, le dijo que la iba a enterrar, causando en ella temor y desasosiego».

La mujer fue en taxi a su casa en Poio, «seguidos por el acusado, quien, tras esperar que el taxista abandonase el lugar tras dejar a la víctima delante del domicilio, se bajó de su vehículo y se abalanzó nuevamente sobre ella cuando abría la puerta, y la golpeó en la cara y comenzó a arráncale toda la ropa que llevaba, al tiempo que le daba empujones y bofetadas y la insultaba recriminándole que hubiese estado con otros hombres, hasta que tras sacarle toda la ropa, dejándola completamente desnuda, salvo los calcetines, le propinó un fuerte empujón, lo que motivó que cayese al suelo, golpeándose contra el mismo, rompiéndose la tibia y el peroné».