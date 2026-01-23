Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta subvenciona las piscinas de Campo Lameiro

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó en la mañana de ayer el resultado de las obras de rehabilitación de las piscinas municipales de Campo Lameiro, ejecutadas gracias a una ayuda del máximo organismo autonómico de cerca de 35.000 euros, destinada a mejorar las instalaciones y el servicio a vecinos.

