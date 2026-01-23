Vilaboa presenta obras al Plan +Provincia
El Concello de Vilaboa acaba de presentar al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra la primera fase de dos proyectos de gran relevancia para el municipio, junto con la segunda fase de la humanización del barrio de Barciela, que requiere una inversión de 77.000 euros. Con esta propuesta, el gobierno local continúa avanzando en la mejora de los espacios públicos, la recuperación del patrimonio y la creación de entornos más accesibles y sostenibles para la vecindad.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%