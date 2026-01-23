Vilaboa presenta obras al Plan +Provincia

El Concello de Vilaboa acaba de presentar al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra la primera fase de dos proyectos de gran relevancia para el municipio, junto con la segunda fase de la humanización del barrio de Barciela, que requiere una inversión de 77.000 euros. Con esta propuesta, el gobierno local continúa avanzando en la mejora de los espacios públicos, la recuperación del patrimonio y la creación de entornos más accesibles y sostenibles para la vecindad.