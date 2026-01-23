El viento de la borrasca Ingrid deja un reguero de incidentes en Pontevedra

La borrasca Ingrid, que ha dejado sin clase a miles de alumnos en el interior de la provincia de Pontevedra por el riesgo de nevadas, ya se deja sentir en la ciudad de Pontevedra, con un reguero de incidentes provocados por los fuertes vientos. En el Puerto de Marín ya se han registrado rachas de 90 km/h, mientras que en Ons o A Lanzada se superan los 110.

En la ciudad de Pontevedra los Bomberos y la Policía Local han tenido que cortar temporalmente el tráfico ante el Hospital Montecelo por la caída de chapas metálicas desde la cubierta del edificio.

En la calle Gutiérrez Mellado varias farolas han sido dañadas por el viento, alguna de ellas caídas sobre la vía pública.

El Concello ha dado cuenta de postes caídos en el cementerio de Lourizán y en Carramal (Salcedo), un cable suelto de alumbrado público en Ramón Peña, contenedores desplazados en Pintor Laxeiro y Pedra do Lagarto, árboles caídos en Ernestina Otero y Campañó o el arco de acceso a la antigua fábrica de Malvar tirado sobre a vía pública, así como chapas arrancadas de la cubierta del edificio de la Xunta en Campolongo.

Una chapa caída en Pontevedra / FdV

También hay varias carreteras afectadas por la presencia de obstáculos en la calzada y la marea alta afectó sobre las siete de la mañana al tránsito por el carril de la autovía de Marín más próximo al mar.

En el municipio de Poio, un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre un coche aparcado en Raxó, según informa Protección Civil del municipio, que aclara que no se han registrado daños personales.

Tareas para retirar el árbol caído sobre un coche en Raxó / PC Poio

El Gobierno gallego ha notificado que este viernes se suspenden las clases y el transporte durante toda la jornada en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

Además, amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en A Mariña de Lugo se mantiene la alerta naranja.

Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia ha ratificado la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa 'Xogade' por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

En cuanto al temporal costero, se esperan vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros, mientras que la alerta naranja se mantiene en la Mariña de Lugo por vientos de fuerza ocho y olas de hasta ocho metros.

Los ayuntamientos afectados por las distintas suspensiones en la comarca de Pontevedra son Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama y Moraña.