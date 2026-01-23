El Tribunal Supremo desestima el recurso de la APDR sobre la prórroga de Ence

El Tribunal Supremo ha desestimado, con fecha del 9 de enero, el escrito de nulidad de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de las actuaciones contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la prórroga de 60 años concedida a la papelera Ence en el año 2016 por el gobierno presidido por Mariano Rajoy.

La APDR asegura a través de un comunicado que se trata de «una decisión aguardada, pues es sabido de la dificultad del Tribunal Supremo para adoptar decisiones favorables en este tipo de recursos».

En el escrito presentado por la APDR el 17 de octubre del pasado año se solicitaba la nulidad de las actuaciones adoptadas en su día por el TS por considerar -entre otras cosas- que «la existencia de motivos no juzgados en nuestro recurso, nos dejaba en una situación de indefensión, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva».

«Entre estos motivos, lo de la duración de la prórroga no parece menor; con efecto, entendemos en la APDR que el tiempo máximo que ENCE podría permanecer en su actual emplazamiento es de 75 años a contar desde 1958, un plazo ampliamente superado con la prórroga otorgada de forma irregular por el Partido Popular», manifiesta el colectivo ecologista que anuncia que ahora «se nos abren las puertas para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, un recurso que estamos perfilando con nuestro gabinete jurídico y del que daremos oportuno conocimiento».