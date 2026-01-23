Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercer número de la revista «Salghadoiro»

Carlos A. Besada, Leticia Castro y Lino Prieto, miembros del equipo editorial de la revista cultural Salghadoiro, presentarán el número 3 de la publicación el 29 de enero a las 19.00 horas en la librería Paz. Este tercer ejemplar reúne varias reportajes que ponen en valor el talento creativo de O Grove.

