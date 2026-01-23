Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rachas de más de 100 km/h causan daños en varias instalaciones deportivas de Sanxenxo

Las zonas más afectadas son las parroquias de Vilalonga y Noalla

Valle del campo de Noalla dañada por el viento

Valle del campo de Noalla dañada por el viento / Concello de Sanxenxo

N. D.

Pontevedra

El fuerte viento de la borrasca Ingrid ha impactado con fuerza esta madrugada en la costa de Sanxenxo, especialmente en las parroquias de Noalla y Vilalonga.

Rachas de más de 100 km/h en la zona de A Lanzada han causado daños en diversas instalaciones deportivas del municipio, entre otros bienes.

Desperfectos en el campo de O Revel

Desperfectos en el campo de O Revel / Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo informa que en el campo de fútbol de Noalla se cayó parte de la valla del cierre, mientras que en el pabellón de Vilalonga salió volando una ventana de metacrilato.

Ventana arrancada en Vilalonga

Ventana arrancada en Vilalonga / Concello de Sanxenxo

Por su parte, en el de campo de fútbol de O Revel se dobló por el viento el portalón de entrada. También se registró la caída de un árbol en O Casal en Nantes.

Además, se han producido averías en el alumbrado público en varias calles y desplazamientos de contenedores.

