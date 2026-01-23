Rachas de más de 100 km/h causan daños en varias instalaciones deportivas de Sanxenxo
Las zonas más afectadas son las parroquias de Vilalonga y Noalla
N. D.
El fuerte viento de la borrasca Ingrid ha impactado con fuerza esta madrugada en la costa de Sanxenxo, especialmente en las parroquias de Noalla y Vilalonga.
Rachas de más de 100 km/h en la zona de A Lanzada han causado daños en diversas instalaciones deportivas del municipio, entre otros bienes.
El Concello de Sanxenxo informa que en el campo de fútbol de Noalla se cayó parte de la valla del cierre, mientras que en el pabellón de Vilalonga salió volando una ventana de metacrilato.
Por su parte, en el de campo de fútbol de O Revel se dobló por el viento el portalón de entrada. También se registró la caída de un árbol en O Casal en Nantes.
Además, se han producido averías en el alumbrado público en varias calles y desplazamientos de contenedores.
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- Del maíz mexicano al petote gallego
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%
- El campus de Pontevedra formará guionistas para series de televisión y plataformas digitales
- La provincia de Pontevedra registró el año pasado menos accidentes, 964, pero más graves