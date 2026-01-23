Queja del PP por un caso de supuesto acoso laboral
La concejala del PP, Pepa Pardo, ha denunciado el retraso del Concello en la tramitación del protocolo interno por supuesto acoso laboral iniciado el 17 de julio de 2025 por una oficial de la Policía Local contra su superior. Según Pardo, tras siete meses no se han producido avances significativos, a pesar de que el propio protocolo fija un plazo máximo de diez días para completar la primera fase del procedimiento.
