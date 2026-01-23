Punto y final a los actos previos a la gran noche
El Principal se despedirá hoy a las 19.00 horas con dos capítulos de la serie «Anatomía de un instante»
Hugo de Dios
Pontevedra
El Teatro Principal de Pontevedra acogió durante la jornada de ayer la proyección de «Arrebato» dentro del ciclo especial dedicado a Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026. La sesión incluyó una charla magistral y coloquio con la actriz y la presidenta de la AICE, María Guerra, sobre su trayectoria en cine, teatro y televisión. Fue el penúltimo pase de la programación previa a los Feroz, que termina esta tarde con la proyección de dos capítulos de la serie «Anatomía de un instante».
