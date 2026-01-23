Punto y final a los actos previos a la gran noche

El Teatro Principal de Pontevedra acogió durante la jornada de ayer la proyección de «Arrebato» dentro del ciclo especial dedicado a Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026. La sesión incluyó una charla magistral y coloquio con la actriz y la presidenta de la AICE, María Guerra, sobre su trayectoria en cine, teatro y televisión. Fue el penúltimo pase de la programación previa a los Feroz, que termina esta tarde con la proyección de dos capítulos de la serie «Anatomía de un instante».