El Puerto de Marín hace balance de sus obras en 2025: más de seis millones en doce actuaciones

La Autoridad Portuaria destaca que «2025 fue un año importante en la ejecución de obras de infraestructura para el Puerto de Marín» y hace un balance de las principales actuaciones del pasado año. Así, subraya que a lo largo del ejercicio estuvieron en ejecución doce actuaciones principales en materia de infraestructuras portuarias, que representan un importe total de adjudicación, sin IVA, de 6,4 millones de euros y se comenzó a tramitar la licitación de dos actuaciones más, que representan un importe de 2,4 millones más.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan las obras con financiación europea. En concreto, con cofinanciación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se llevaron a cabo la instalación de equipos de telemedida para los consumos eléctricos del Puerto de Marín y la ejecución de obras de mejora de la eficiencia energética en la red de alumbrado del puerto, sustituyendo las antiguas lámparas por puntos de luz con tecnología led, renovando algunas torres de alumbrado y realizando las canalizaciones subterráneas y tendido de líneas eléctricas necesarias. Vinculadas a estos fondos también se renovó el sistema de alumbrado interior de la sede de la Autoridad Portuaria, sustituyendo los tubos fluorescentes por pantallas led reduciendo notablemente el consumo eléctrico.

Con respecto a los Fondos Feder4 de los que el Puerto de Marín es beneficiario, se remató durante 2025 la obra de automatización y monitorización de la red ferroviaria interior del puerto en su primera fase y está en trámite de licitación otra importante actuación de instalación de energías renovables en los edificios de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra con paneles fotovoltaicos en el Puesto de Inspección Fronterizo, en la sede administrativa y en el edificio de exportadores. Esto permitirá que más del 80% de la energía generada se destine a consumo propio, reduciendo la dependencia de la red general y las emisiones de gases a la atmósfera.

En cuanto a la ejecución de obras con fondos Fempa, destaca la renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja con la ejecución de una nueva cubierta, la instalación de equipos de autoconsumo fotovoltaico para la propia lonja (pendiente de ejecución) o la renovación de la red de pluviales en el sector pesquero.

Otras importantes obras que estuvieron en ejecución en 2025 son la conexión de aguas residuales del Puerto al nuevo colector general del Concello de Marín, la renovación y refuerzo de pavimentos en viales y muelles, la sustitución de la báscula de pesaje de camiones en el acceso al muelle Leirós.

Noticias relacionadas

También figura en este balance la instalación de paneles frontales en las defensas de escudo del Muelle Comercial Oeste. En el ámbito de obras marítimas destaca además la adjudicación de las obras de rehabilitación de la torre baliza Camouco, en el canal norte de la isla de Ons. Se trata de una compleja obra para demoler y reconstruir esta emblemática ayuda a la navegación que cuenta con 13 metros de altura.