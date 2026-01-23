Los populares critican al alcalde de Cuntis
El grupo municipal del PP de Cuntis ha censurado «la actitud de confrontación y la absoluta falta de respeto institucional» del alcalde durante la reciente visita del conselleiro de Educación al colegio Aurelio Rey para anunciar su rehabilitación integral por 1,1 millones de euros, y considera que esta política beligerante evidencia su nula capacidad de gestión para lograr inversiones de todas las administraciones para el Concello.
