Pontevedra pide que se invalide la autorización al parque eólico de A Fracha

REDACCIÓN

Pontevedra

El Concello acordó ayer presentar solicitud previa de nulidad contra la resolución de la Xunta de Galicia del pasado 25 de noviembre, por la que se concedió la autorización administrativa previa para el parque eólico de a Fracha. El gobierno local considera que se encuentra en una situación de indefensión al no haber recibido respuesta a las alegaciones presentadas en su día ni notificación de las modificaciones del proyecto. «Entendemos que el hecho de no tenernos en cuenta generó indefensión; y la indefensión no es contra el Concello como institución, es contra todos los vecinos», declaró la portavoz municipal, Eva Villaverde. Aunque los aerogeneradores se ubican en Ponte Caldelas, el proyecto afecta a una diagonal del parque forestal de A Fracha.

