Poio detecta «daños intencionados» en árboles del mirador de Chancelas
El aviso partió de varios vecinos al ver los ejemplares con cortes y pinchazos y el Concello lo denunciará ante el Seprona
El Concello de Poio denunció ayer lo que califica de «una situación grave» detectada en el mirador de Chancelas, donde supuestamente estarían dañando de manera intencionada varias árboles para provocar su secado y forzar su tala.
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Domínguez, que se desplazó hasta el lugar, recuerda que este tipo de prácticas «suponen un atentado contra el patrimonio natural, el paisaje y el interés general, además de poder constituir una infracción administrativa grave y mismo un delito medioambiental».
Fueron varios vecinos los que trasladaron el aviso a la administración local, así como sus sospechas de que el objetivo último puede ser evitar que esos árboles entorpezcan las vistas hacia la ría.
El Concello de Poio no descarta ninguna hipótesis, y tras una primera inspección todo indica que el secado de los árboles es intencionado al identificar varios pinchazos, marcas y cortes en los troncos. Toda esta información se notificará al Seprona de la Guardia Civil.
Al mismo tiempo, recuerda que los árboles y las zonas verdes «son bienes públicos protegidos y que cualquier actuación sobre ellas debe estar debidamente autorizada y justificada por criterios técnicos, nunca por intereses particulares».
Recuerda que «la retirada de estos árboles secos, por su tamaño y peso, supone una actuación difícil y costosa para las arcas municipales».
Además, el gobierno local agradece la colaboración de la ciudadanía e insiste en la importancia de que, ante cualquier comportamiento sospechoso o dañino contra la arbolada o los espacios naturales, se comunique de inmediato a los servicios municipales o a las autoridades competentes.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%