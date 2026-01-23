Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La poesía se cuela en el Riomaior

Belén Arosa presentó su obra «Sueños de Juventud» en el centro de Vilaboa

La celebración poética en el Colegio de Riomaior. | FdV

H. D.

Vilaboa

El colegio de Riomaior (Vilaboa) acogió una jornada lectiva distinta a lo habitual, con la poesía como gran protagonista. La escritora Belén Arosa Herrero presentó «Sueños de Juventud» en un acto pensado para fusionar la literatura con el aula. El alumnado no se limito a leer poemas de la autora, natural de Postemirón, sino que también compartió textos propios, para ganar confianza.

La directora del centro, Carmen Negro, explicó que el libro se está usando «como recurso educativo para animar a los niños a expresar emociones a través de la palabra». Arosa, por su parte, definió cada poema como un «volcado emocional», escrito en distintas etapas de su vida e inspirado también en la trayectoria de un icono gallego como Rosalía de Castro. La presentación de la obra tuvo apoyo tanto institucional como familiar, y se despidió con un mensaje claro: «Escribir ayuda a crecer».

