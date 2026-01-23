«O múltiple que ocupa o espazo», estreno el lunes

El grupo de investigación dx5 de la Facultade de Bellas Artes de Pontevedra de la Universidade de Vigo presentará el próximo lunes 26 de enero, a las 19.00 horas, en la Casa da Luz, el catálogo O múltiple que ocupa o espazo, una publicación que recoge los resultados del VIII Foro Internacional de Creación na Fronteira, celebrado en Pontevedra entre el 8 de mayo y el 30 de junio de 2024.