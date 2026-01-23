Nueva edición del Open Choir de la UNED

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) presenta Coro Abierto-Open Choir, una actividad formativa presencial orientada a aficionados de la música y el canto coral de todos los niveles dirigida por la soprano canadiense Bonnie Cooper. Este curso se desarrollará en las instalaciones de la UNED en Pontevedra hasta el 27 de mayo de 2026, con sesiones lectivas programadas.