Nueva edición del Open Choir de la UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) presenta Coro Abierto-Open Choir, una actividad formativa presencial orientada a aficionados de la música y el canto coral de todos los niveles dirigida por la soprano canadiense Bonnie Cooper. Este curso se desarrollará en las instalaciones de la UNED en Pontevedra hasta el 27 de mayo de 2026, con sesiones lectivas programadas.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%