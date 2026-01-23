Muere en Pontevedra a los 85 años el exconselleiro Aniceto Núñez

Aniceto Núñez García ha fallecido en la medianoche de este jueves en Pontevedra a los 85 años. Nacido en El Bierzo (León) en 1940, fue conselleiro de Educación entre 1988 y 1990, durante el tripartito presidido por Fernando González Laxe, etapa en la que promovió la Lei de Ordenación do Sistema Universitario de Galicia por la que se crearon las universidades de A Coruña y Vigo.

Sus restos mortales son velados en el Tanatorio Pontevedra en San Mauro desde este viernes.

Catedrádico de Filosofía, fue también director xeral de Ensino Medio de la Consellería de Educación (1987-1988) antes de acceder a la cartera autonómica de Educación.

Ejerció como delegado de esta consellería en Pontevedra, razón por la que fijó su residencia en la ciudad y fue además ejecutivo del Grupo Empresarial San José.

Tras su retirada se volcó en la escritura, con la publicación de obras como 'Los mitos de Platón' (2007), 'Atardecer en Atenas' (2008), 'Y las palabras ardieron en las hogueras' (2012), 'Toledo siglo XII, la ciudad del saber' (2013) y 'Prisciliano del Bierzo' (2016).