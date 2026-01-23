Movilización de la CIG para que se revaloricen las pensiones

El Colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG inició ayer el calendario de movilizaciones de 2026 para reclamar unas «pensiones públicas y dignas y su revalorización, por ley, conforme al IPC interanual». En Pontevedra se concentró ante la sede del INSS en Gagos de Mendoza para «denunciar que las pensiones gallegas siguen siendo las segundas más bajas del Estado y que la subida que se efectiviza este mes no permite recuperar el poder adquisivo perdido cuando se introdujo el IPC medio como índice de revalorización».