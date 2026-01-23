Movilización de la CIG para que se revaloricen las pensiones
El Colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG inició ayer el calendario de movilizaciones de 2026 para reclamar unas «pensiones públicas y dignas y su revalorización, por ley, conforme al IPC interanual». En Pontevedra se concentró ante la sede del INSS en Gagos de Mendoza para «denunciar que las pensiones gallegas siguen siendo las segundas más bajas del Estado y que la subida que se efectiviza este mes no permite recuperar el poder adquisivo perdido cuando se introdujo el IPC medio como índice de revalorización».
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%