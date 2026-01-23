Mejorar la gestión turística, a examen en Sanxenxo

El PP local criticó la ausencia del Concello de Pontevedra, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, una decisión que se repite por tercer año consecutivo. Los populares consideran «incoherente» que el Concello renuncie a este escaparate turístico nacional e internacional mientras el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, mantiene para el primer trimestre de 2026 una agenda de viajes institucionales que incluye visitas al Banco Mundial, en Washington, o encuentros en Italia.

Delegación de Sanxenxo en Fitur. | FdV

La concejala del PP Silvia Junco reivindica la relevancia de Fitur como «escaparate estratégico» para la promoción turística y como un espacio fundamental para posicionar a Pontevedra en el mercado nacional. Lamentó además que Pontevedra sea, junto con Ourense, la única gran ciudad gallega que no participa en Fitur, frente a la presencia de A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo y Vigo, gobernadas por partidos de distinto signo político. «Esto no va de ideologías, va de aprovechar oportunidades», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, defendió la ausencia del Concello en Fitur y aseguró respetar todas las posturas, aunque insistió en que el gobierno local apuesta por un modelo turístico alternativo, basado en la desestacionalización y en la atracción de grandes eventos culturales y deportivos. Como ejemplo, citó la gala de los Premios Feroz y los mundiales de Triatlón celebrados en 2025, que, según indicó, generaron un impacto económico de 33,5 y 21,7 millones de euros, respectivamente.

Lores sostuvo que este tipo de eventos ofrecen una promoción «imposible de pagar» por otras vías y recordó que Pontevedra es una ciudad reconocida internacionalmente, también por sus políticas de peatonalización y seguridad vial. En este sentido, avanzó que el Concello participará en foros internacionales en Italia, junto a ciudades como París y Oporto, y en encuentros del Banco Mundial para compartir la experiencia de la ciudad en movilidad sostenible, calidad del aire y mejora de la calidad de vida.

Por su parte, Sanxenxo continúa con su actividad en Fitur. El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, acompañado de la técnica de Turismo, Teresa Salgueiro, mantuvieron ayer un encuentro con Enrique Martínez presidente de Segittur. La reunión llega después de que Sanxenxo haya sido elegido como modelo piloto para implementar la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una propuesta para modernizar la gestión turística mediante tecnología, analizando datos y mejorando servicios.

La PID constituye un conjunto de servicios y soluciones digitales que ayudará a los principales agentes turísticos, a analizar su demanda, mejorar la competitividad, elevar las acciones de promoción, mejorar la capacidad del destino para atraer visitantes y adaptar su oferta, disponer de mejores datos para la segmentación de mercados, reforzar la toma de decisiones estratégicas y establecer puentes de información entre los agentes públicos y privados.

A lo largo de la mañana de ayer, el edil de Turismo asistió a diversas presentaciones y mantuvo reuniones de trabajo con distintas empresas del sector turístico, así como con una empresa auditora de destinos accesibles. Un año más, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó el mostrador de Sanxenxo acompañado del concejal de Turismo, Juan Deza, y de la concejala de Economía, Hacienda y Personal, Paula Martínez.

Noticias relacionadas

Caldas expone su Museo Aberto de la Carballeira

Caldas presenta hoy a los operadores turísticos de Fitur el proyecto de la Carballeira y Xardín Botánico de Caldas Museo Aberto 24/7’ con la intención de situar a la villa como referente del turismo cultural y de naturaleza. El teniente de alcalde Manuel Fariña se desplazará a Madrid para mantener diferentes reuniones con touroperadores y con personal técnico estatal, y también participará en la presentación de la Red de Villas Termales de la Femp, de la que Caldas toma parte. El representante municipal de Turismo, además de tener ya cerrados varios encuentros en la feria, prevé además establecer nuevos contactos con proveedores turísticos que trabajen con públicos potenciales a los que les pueda interesar a Caldas como destino: agentes especializados en turismo cultural, ecoturismo, familiar, rural y, evidentemente, dada la tradición de aguas termales, aquellos centradas en turismo de bienestar. Al establecer conexiones con estos operadores, explica Fariña, Caldas busca maximizar el impacto del proyecto de rehabilitación de la Carballeira y contribuir al desarrollo del turismo local. Fariña recuerda que el proyecto integral de rehabilitación de la Carballeira, además del objetivo estratégico de poner en valor el BIC como un espacio verde singular de grande valor patrimonial, también pretende aprovechar su potencialidad para crear una experiencia turística enriquecedora para las y los visitantes.Así, una vez que finalice el proyecto, además de tener recuperadas especies y desarrollado un nuevo paisajismo, Caldas contará con un centro de visitantes que complementará el recorrido por el espacio de la Carballeira y el Jardín Botánico, ofreciendo un valor añadido que dará a conocer los valores intangibles del bien, tales como los históricos, naturales y sociales. El objetivo es crear una propuesta de visita que innovará en los formatos de presentación y ofrecerá servicios personalizados y gestión de grupos. Algunas de las novedades más interesantes del espacio y su nueva musealización será que podrá visitarse la cualquier hora del día (con iluminación ornamental novedosa y con acceso automático al centro de visitantes), que ofrecerá recorridos autoguiados y también experiencias inmersivas de videomapping.La Carballeira y el Xardín Botánico de Caldas cuentan con más de tres hectáreas de espacios verdes singulares, albergando más de 400 ejemplares leñosos y son considerados un importante patrimonio cultural y natural de la zona.