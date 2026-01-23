A punto de cumplir años y con el Premio Feroz de Honor 2026 en el horizonte, Marta Fernández Muro repasa una trayectoria sólida y sin estridencias en el cine, el teatro y la televisión. La actriz madrileña habla del oficio, del paso del tiempo, de los cambios en el audiovisual español y de la emoción intacta de seguir interpretando historias.

—¿Qué significó para usted enterarse de que recibirá el Premio Feroz de Honor 2026?

Me llamó mi representante y mi reacción fue muy sincera, me quedé sorprendidísima. No lo esperaba en absoluto. Si me hubiera dicho que estaba nominada a actriz secundaria en una serie, por ejemplo, me habría alegrado porque es algo que puedes imaginar o desear, pero un Feroz de Honor… no lo deseaba porque ni siquiera sabía que me podía tocar. Cuando lo asimilé, ya sí, me alegré muchísimo.

—¿Qué representa para usted este reconocimiento tras tantos años de trayectoria?

Para mí es muy importante porque una carrera larga tiene de todo: momentos buenos, malos y muy malos. Además, con los años vas notando que cambian las modas, los gustos y la mirada de los demás: tú sigues siendo la misma, pero a veces para otros ya no vales o te ven distinta por la edad. Que de pronto se valore todo el recorrido, que se tenga en cuenta, es de agradecer. Reconforta.

—Este galardón lo conceden los periodistas de cine y series, ¿le da un valor especial que venga de quienes siguen de cerca su trabajo?

Sí. Me da un valor especial porque es gente que no es de mi profesión, pero que sigue el trabajo porque le interesa, y aun así decide que reúnes méritos por una trayectoria. Me parece muy bonito que lo hayan visto así.

—Mirando atrás, ¿qué etapa de su carrera recuerda hoy con más cariño?

El principio fue estupendo porque lo tuve fácil. No fui de esas actrices a las que les cuesta arrancar. Me llamó un director, luego otro, y fue una cosa detrás de otra. Empezar fue fácil; mantenerme fue más difícil. Eso sí.

—Ha interpretado personajes muy distintos a lo largo de los años, ¿hay alguno que sienta especialmente suyo?

Me han marcado más los directores que los papeles. Trabajar en Arrebato me marcó muchísimo. Es una película que han pasado mil años y sigue ahí, viva. Y trabajar con Almodóvar también me marcó, porque no es solo el papel, es que el papel esté dentro de una película que conecte, que guste, que tenga repercusión.

—¿Cree que el cine y la televisión españoles están ofreciendo ahora más y mejores papeles para mujeres mayores?

No necesariamente. Poquita fe es casi una excepción. Es comedia, pero no se parece a la comedia habitual. No lo tomaría como ejemplo de que ahora se cuente más con mujeres mayores. La juventud sigue siendo muy esencial en lo que se narra.

—A estas alturas de su carrera, ¿qué es lo primero que mira en un guión para aceptar un proyecto?

Que esté bien escrito. Que los personajes hablen como tienen que hablar. Si es un médico, que hable como médico; si es alguien que friega escaleras, que hable como quien friega escaleras. Que tenga coherencia y verdad. Y sobre todo, que no sea lo mismo de siempre, que haya algo que te descubra algo, que te emocione, que te haga pensar, que salga de la rutina.

—¿Si pudiera volver atrás, ¿haría algo distinto en su trayectoria profesional?

Quizá intentaría hacer menos ‘dentro del sistema’. Me habría gustado moverme más al margen, en un teatro menos establecido. Yo soy más de ir a mi aire, con mis ideas y mis gustos.

—¿Qué le gustaría que el público recordase de Marta Fernández Muro como actriz?

Como alguien que vio claramente las cosas. Alguien con capacidad para mirar el mundo y entender por dónde van los tiros, qué es imperdonable, qué es un horror. Y, sobre todo, como una buena persona: alguien que intentó que la gente que la rodea estuviera bien y no mal, poco materialista, que no hizo daño a nadie, y menos, queriendo.