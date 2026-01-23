El Lérez y el Gallo, entre los ríos bajo vigilancia por riesgo de inundaciones

La Dirección Xeral de Emergencias e Interior tiene activar el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia, con especial vigilancia, por la subida de los caudales, de los ríos Cambeda en Vimianzo, Lérez en Pontevedra y el Oitavén en Soutomaior. También se analiza la situación del Umia y el Gallo. En lo que va de mes ya se rondan los 200 litros por metro cuadrado de precipitaciones tras una sucesión de borrascas y la situación incluso empeora.

Así, la Xunta ha activado la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincia de Pontevedra, además de otras de Galicia, y amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Debido a la alerta naranja por nieve decretada por los organismos predictores, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender las clases y el transporte durante toda la jornada de hoy viernes en los centros educativos y en las escuelas infantiles del interior de Pontevedra.

Asimismo, debido la alerta roja por fenómenos costeros, hoy quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos en las Rías Baixas. Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa Xogade por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

Según los organismos predictores, el fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja prevé acumulaciones de hasta cinco centímetros en cuotas por encima de los 400 metros y ventiscas. En cuanto al temporal costero, se esperan vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros. La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. Además, recomendara que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Galicia activó en su fase de Alerta el Plan Invernal en la Red de Carreteras del Estado de Pontevedra y el resto de Galicia. De acuerdo con el Protocolo de Coordinación de Actuaciones, se movilizan todos los recursos disponibles en Galicia para neutralizar los efectos que provoquen el frío y la nieve en las carreteras. Para eso notificó esta previsión a los organismos implicados en materia de vialidad y tráfico del Estado (Demarcación de Carreteras, Guardia Civil y Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico), así como al resto de administraciones. El objetivo fundamental de la activación es garantizar la máxima fluidez posible de tráfico manteniendo las infraestructuras de transporte de competencia estatal en condiciones de uso.