Un juzgado anula la licencia municipal a una gasolinera en la avenida de Lugo

La sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha dado la razón a la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Pontevedra y ha anulado la licencia urbanística que el Concello de Pontevedra había concedido a la empresa Petroprix Energía para la instalación de una gasolinera en la avenida de Lugo», según informa la propia asociación. Se trata de una gasolinera low cost ejecutada recientemente al lado de un establecimiento de comida rápida en esa calle.

La entidad que agrupa a las estaciones de servicio de la provincia añade que «el Tribunal ha concluido que esta gasolinera es una actividad industrial, incompatible con el régimen urbanístico que existe en esa zona, puesto que en ella el uso característico es el residencial, y con este solo resultan compatibles usos de pequeña industria como talleres y almacenes. En este caso, además, tal y como señala expresamente la sentencia, la gasolinera linda directamente con la fachada medianera de un edificio de viviendas y, en su parte posterior, dista pocos metros de varias viviendas unifamiliares».

La promotora también tenía previsto abrir un taller de lavado de vehículos asociado a la gasolinera y las obras comenzaron tras el verano pasado. En 2021, Petroprix ya trató de abrir una estación de servicio en la zona de San Blas, cerca del nudo de O Pino, pero el fuerte rechazo vecinal y los informes contratos de Concello y Xunta dieron al traste con el proyecto.

La única gasolinera low cost que hay en la actualidad en Pontevedra es la que Gvoil tiene en la parroquia de Campañó, en la carretera de Vilagarcía.