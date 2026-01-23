La IA prevé que Pontevedra inicie el año con la mayor subida de la vivienda en Galicia

La Inteligencia Artificial prevé que las ciudades de Ourense (+4,9%), Pontevedra (+3,9%), Lugo (+1,2%) y Vigo (+0,3%) registren al cierre del primer trimestre las mayores subidas de precios de compra de viviendas en Galicia a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre 1 de enero y el 31 de marzo de 2026). Por su lado, la ciudad de A Coruña (-2,5%) experimentará el principal descenso de los precios en este periodo en la comunidad gallega. Estas son las principales estimaciones del Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral. Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

«El Índice Predictivo muestra que el mayor dinamismo de precios se desplazará hacia capitales secundarias y ciudades del interior que aún cuentan con recorrido alcista. Son mercados que en los últimos trimestres han empezado a absorber parte de la demanda que ya no puede acceder a las grandes capitales, donde los precios y el esfuerzo de compra se han elevado de forma muy significativa. Aun así, las subidas previstas para el primer trimestre se enmarcan en un escenario de crecimiento moderado. No estamos ante un nuevo ciclo expansivo, sino ante un proceso de ajuste natural del mercado, con incrementos más contenidos», explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En el extremo opuesto, el índice anticipa descensos trimestrales en varias capitales, con especial incidencia en el arco cantábrico, el litoral mediterráneo y parte de Andalucía.